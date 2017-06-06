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В мире

Политолог назвал заявление Пенса о российской угрозе "фантасмагорией"

12:5406.06.2017
(обновлено: 12:55 06.06.2017)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкВице-президент США Майк Пенс. Архивное фотоВице-президент США Майк Пенс. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Противоречивые заявления представителей администрации США о России отражают ту "фантасмагорию", которая сложилась в американской внутренней политике, где каждый шаг по отношению к РФ превращается в инструмент внутренней борьбы за власть, считает главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.

Вице-президент США Майкл Пенс во время выступления в НАТО. 20 февраля 2017 года
© AP Photo / Virginia Mayo, Pool
Россию опять приравняли к терроризму: Пенс "списал" у Обамы список угроз

Вице-президент США Майк Пенс в понедельник назвал РФ, Иран и терроризм в числе главных угроз в мире, в борьбе с которыми США готовы помочь своим союзниками по НАТО.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на госсекретаря США Рекса Тиллерсона сообщило, что президент США Дональд Трамп заявил ему, что текущее расследование по поводу предполагаемых связей близкого к президенту круга лиц с Россией не должно подрывать усилия главы внешнеполитического ведомства по налаживанию отношений с Москвой.

Вице-президент США Майкл Пенс
© AP Photo / John Minchillo
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"Я думаю, что это означает… ту фантасмагорию во многом, которая творится сейчас в политической жизни США, где вся внешняя тематика превратилась в инструмент внутренних интриг, против Трампа, за Трампа. Отсюда всякие разночтения, больше, чем обычно, и отсюда, к сожалению, ощущение того, что бесполезно сейчас пытаться что-либо с американцами делать, просто потому что все это тут же оборачивается в рычаги внутренней борьбы за власть (в США), которая, в общем, к России имеет опосредованное отношение", — сказал Лукьянов РИА Новости.

По его словам, ничего нового в подобных заявлениях Пенса нет, администрация Барака Обамы также неоднократно в разных контекстах зачисляла Россию в число самых больших угроз.

Константин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Косачев: слова Пенса о России и Иране вызывают сожаление и разочарование

Кроме того, Лукьянов отметил, что вице-президент США тоже всегда высказывался достаточно резко о России, в отличие от противоречивых заявлений Трампа, высказывания Пенса о нашей стране всегда были "весьма линейными". По словам эксперта, Пенс относится к числу очень консервативного крыла республиканской партии, "а эти люди зачастую к России настроены весьма плохо".

"Но надо понимать, что администрация (США) сейчас находится под жесточайшим давлением именно по российскому вопросу, и связано это, в первую очередь, не с Россией как таковой, а с тем, что российская тема по ряду причин, по ряду обстоятельств выбрана в качестве тарана, при помощи которого пытаются ослабить позиции Трампа, а в идеале даже его отстранить от должности. И поэтому администрация, понимая эту игру, к сожалению для нас, не может совершенно ни на что пойти в отношении России, то есть любой шаг, если бы он был, был бы воспринят как доказательство того, что Трамп является несамостоятельным, пророссийским", — добавил Лукьянов.

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