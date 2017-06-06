В Израиле сотни жителей арабского города напали на участок полиции

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 июн — РИА Новости. Сотни жителей арабского города в центре Израиля напали минувшей ночью на полицейский участок, сообщили правоохранительные органы.

Один из охранников, "почувствовав угрозу для жизни", открыл огонь по нападавшим и смертельно ранил 21-летнего местного жителя. Начато расследование обстоятельств его гибели.

Волнения в Кфар-Касеме начались после того, как израильские полицейские задержали находившегося в розыске горожанина, несмотря на попытки местной молодежи отбить земляка.

В ответ сотни протестующих начали закидывать камнями полицейский участок, где в это время находился сотрудник полиции и гражданские охранники. Во время беспорядков нападавшие сожгли три полицейские машины.

В Кфар-Касем перебросили дополнительные силы полиции, которые разогнали протестующих.