В Израиле сотни жителей арабского города напали на участок полиции

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 июн — РИА Новости. Сотни жителей арабского города в центре Израиля напали минувшей ночью на полицейский участок, сообщили правоохранительные органы.
Волнения в Кфар-Касеме начались после того, как израильские полицейские задержали находившегося в розыске горожанина, несмотря на попытки местной молодежи отбить земляка.
В ответ сотни протестующих начали закидывать камнями полицейский участок, где в это время находился сотрудник полиции и гражданские охранники. Во время беспорядков нападавшие сожгли три полицейские машины.
В Кфар-Касем перебросили дополнительные силы полиции, которые разогнали протестующих.