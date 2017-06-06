В Эстонии сообщили об участии бомбардировщиков США в учениях Saber Strike

ТАЛЛИН, 6 июн — РИА Новости, Николай Адашкевич. Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1 и B-52 примут участие в учениях НАТО Saber Strike в Эстонии, сообщил во вторник Главный штаб эстонских Сил обороны.

Учения НАТО Saber Strike, в которых, кроме эстонских военных, также примут участие военнослужащие дислоцированного в Эстонии международного батальона НАТО и авиация США, с 5 по 16 июня проходят на центральном полигоне эстонских Сил обороны.

По данным эстонских военных, в учениях примут участие вертолеты армии США AH-64 (Apache) и UH-64 (Black Hawk), которые уже участвовали в прошедших в Эстонии с 8 по 26 мая международных учениях НАТО "Весенний шторм-2017" и до сих пор дислоцируются на авиабазе Эмари под Таллином, а также стратегические бомбардировщики B-1 и B-52, которые вскоре прибудут для участия в маневрах.

"Одна из главных задач начавшихся учений — интегрировать в единое целое летающие на большой высоте самолеты и летающие на низкой высоте вертолеты с наземными подразделениями. Важную роль в достижении этого единства играют тактические корректировщики огня эстонских ВВС в составе наземных подразделений и офицеры связи в штабах", — сказал командующий авиабазой Эмари подполковник Юлар Лыхмус.

Учения на территории Эстонии являются частью маневров Saber Strike, которые проходят также в Латвии, Литве и Польше. В Латвии находится штаб учений. В эстонской части учений принимают участие военнослужащие Скаутского батальона местных сил обороны, военнослужащие Великобритании и Франции из дислоцированного в Эстонии международного батальона НАТО, а также инженерно-саперное подразделение из Финляндии — всего почти 1,5 тысячи человек.

НАТО регулярно проводит на территории стран Балтии военные учения. Согласно опубликованному на сайте альянса плану, в 2017 году на территории прибалтийских стран пройдут не менее 16 международных и национальных учений.