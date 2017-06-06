Генсек Нацфронта заявил, что Франции тоже следует разорвать связи с Катаром

ПАРИЖ, 6 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Франции необходимо положить конец отношениям с Катаром, если страна действительно хочет искоренить терроризм и исламизм, заявил во вторник генеральный секретарь партии "Национальный фронт", евродепутат Николя Бэ.

В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром.

"Эти страны имели повод для разрыва отношений с Катаром, про который весь мир знает, что он (Катар) поддерживает и финансирует террористические группировки в этом регионе", — сказал Бэ в эфире радиостанции France Info.

Он считает, что Франция должна последовать этому примеру.

"Мы не можем хотеть искоренить исламизм на нашей земле, искоренить терроризм и иметь приоритетные связи с Катаром. И правые, и левые развивают эти отношения, в том числе коммерческие", — отметил Бэ, добавив, что "пора положить конец этому соучастию".

Он добавил, что "необходимо запретить Катару и другим странам, виновным в соучастии с исламистами, осуществлять инвестиции во Францию".