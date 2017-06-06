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Эксперт: ХАМАС попал между молотом и наковальней из-за скандала с Катаром

12:2806.06.2017
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© AP Photo / Hatem MoussaЧлены движения Хамас. Архивное фотоЧлены движения Хамас. Архивное фото
© AP Photo / Hatem Moussa

ГАЗА, 6 июн — РИА Новости. Конфликт Катара с группой влиятельных арабских стран, включая Саудовскую Аравию и Египет, поставил "между молотом и наковальней" правящее в секторе Газа исламистское движение ХАМАС, которое вынуждено определяться с союзниками и рискует в процессе урегулирования кризиса лишиться жизненно важной финансовой и политической поддержки, сообщил РИА Новости палестинский эксперт.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Катар является крупнейшим спонсором прибрежного анклава и основным убежищем для "эмигрантского" крыла в руководстве ХАМАС, в том числе экс-главы Политбюро движения Халеда Машааля. Большое значение для исламистов имеют и отношения с противоположным лагерем, в первую очередь Египтом, который контролирует южную границу Газы и фактически участвует в блокаде сектора.

"ХАМАС попал между молотом и наковальней. Он нуждается в Катаре как стратегическом и финансовом союзнике в регионе, но не в меньшей степени ему нужны отношения с Египтом, чтобы ослабить или снять блокаду сектора Газа", — сказал РИА Новости политолог Насер Алива.

Дубай, ОАЭ. Архивное фото
© РИА Новости / Анна Чернова
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Накануне Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Их примеру последовали власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий. Одна из основных претензий, предъявляемых Катару, — спонсирование панарабской ассоциации "Братья-мусульмане", с которой исторически тесно связан ХАМАС.

"Следующий этап будет труден для новых руководителей ХАМАС, которые сейчас находятся в Египте. Возможно, им придется выбирать между двумя лагерями, хотя, наверняка, будут попытки маневрировать, чтобы сохранить максимальную свободу действий", — считает собеседник агентства.

Сирийские боевики с ПЗРК на окраине Хомса. Архивное фото
© AFP 2017 / Mahmoud Taha
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ХАМАС объявил, что еще в воскресенье вечером в Каир отправилась делегация движения во главе с новым руководителем администрации Газы Яхьей Санваром. Эксперты предполагают, что основной темой встреч станет ситуация вокруг Катара, которую палестинские власти официально пока не комментируют.

Считается, что Катар вложил за последние годы порядка 450 миллионов долларов в экономику сектора Газа, спонсируя строительство домов, дорог, закупки топлива и зарплаты бюджетников.

В анклаве не исключают, что в контексте урегулирования с соседями Катар свернет поддержку палестинских исламистов или будет добиваться их идеологической трансформации. В пользу этого говорят сообщения о том, что на днях Доху по требованию местных властей покинули по меньшей мере два из живущих там активистов ХАМАС. Месяц назад в катарской столице состоялась презентация новой программы ХАМАС, из которой исчез призыв к уничтожению Израиля и пункт о тесных связях с "Братьями-мусульманами".

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