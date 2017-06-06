Во Франции бывшая порнозвезда стала кандидатом на парламентских выборах

ПАРИЖ, 6 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Бывшая звезда "фильмов для взрослых" Эстер Койман, больше известная под псевдонимом Зара Уайтс, стала одним из кандидатов на предстоящих в июне парламентских выборах во Франции, передает газета Parisien.

Койман, в 1990-х годах снимавшаяся для журналов Playboy и Penthouse, а также игравшая в "горячих фильмах", в частности, с участием популярного итальянского порноактера Рокко Сиффреди, баллотируется в департаменте Ивелин в пригороде Парижа. Она представляет партию "Независимый экологический альянс" (Alliance écologiste indépendante, AEI).

Несмотря на то, что в политической борьбе Койман участвует под именем, данным при рождении, отказываться от своего прошлого она не намерена.

"Конечно же, я не стыжусь! Это было частью моей жизни, правда, она прошла быстро: два жестких года, между моими 20 и 22 годами… Меня порой узнают на улицах, но все меньше и меньше", — приводит газета слова бывшей актрисы.

В политическом будущем Койман видит себя борцом "за жизнь". Она планирует заниматься защитой животных, а также проблемами бездомных и бедных людей. "Я хочу бороться с плохими условиями жизни и бедностью, но также побудить народ к осознанию страданий животных", — добавляет женщина, посвятившая себя этим проблемам после ухода из кинематографа.

Первый тур голосования на парламентских выборах пройдет во французской метрополии 11 июня, второй тур — 18 июня.