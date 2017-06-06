Пригород Ясиноватой остался без света из-за обстрелов, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2017 (47)

Жилой многоквартирный дом, пострадавший в результате обстрела Ясиноватой в Донецкой области. Архивное фото

Жилой многоквартирный дом, пострадавший в результате обстрела Ясиноватой в Донецкой области. Архивное фото

ДОНЕЦК, 6 июн — РИА Новости. Населенный пункт в пригороде подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Ясиноватой остался без электричества из-за обстрелов со стороны украинских силовиков, заявил во вторник журналистам представитель Минобороны ДНР.

"В результате обстрела повреждены линии электропередачи, питающие населенный пункт Васильевка в пригороде Ясиноватой. Без электричества остались почти 200 абонентов", — сказал представитель ведомства.

Ранее в Минобороны ДНР заявили, что при обстреле поселка Крутая Балка в пригороде Ясиноватой в понедельник получили ранения шесть человек.