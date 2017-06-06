В ДНР заявили о наличии доказательств артобстрела мирных жителей силовиками

ДОНЕЦК, 6 июн — РИА Новости. Министерство обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики готово предоставить следственным органам документальные доказательства применения украинскими силовиками артиллерии по мирным жителям поселка на юге ДНР, заявил РИА Новости заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее местные власти и министерство обороны ДНР заявили, что в момент празднования годовщины Дня Победы 9 мая 2017 года украинские силовики обстреляли из минометов и артиллерии населенный пункт Безыменное.

"К нам в руки попали документы внутреннего расследования и приказ командира части 3057 о наказании по факту несанкционированного применения 9 мая 2017 года артиллерии полка "Азов" по Безыменному, и мы готовы предоставить данные документы в следственные органы, которые подкреплены сведениями нашей разведки, как доказательство для обвинения", — сказал Басурин.

Также он заявил, что появившиеся в Интернете благодаря сообществу "Спрут" документы ВС Украины, в которых говорится о причастности полка "Азов" к обстрелу населенного пункта Безыменное, являются подлинными. "Мы подтверждаем, что опубликованные волонтерской организацией "Спрут" документы являются подлинными и будут хорошим подспорьем для возбуждения новых уголовных дел в отношении военных преступников из полка "Азов", — сказал Басурин.