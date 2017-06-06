В "Оппозиционном блоке" обвинили украинские власти в поощрении радикалов

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости. Сопредседатель фракции партии "Оппозиционный блок" в Верховной раде Украины Юрий Бойко считает, что власть поощряет радикализм в стране и пытается отвлечь внимание общества от реальных проблем.

На минувшей неделе неизвестный в Одессе облил зеленкой депутата Рады от партии "Оппозиционный блок" Наталию Королевскую. Врачи диагностировали у депутата ожог сетчатки глаза и частичную потерю зрения. В партии требуют найти и наказать тех, кто это сделал.

"Последние действия власти направлены на поощрение радикализма в стране. Позорный случай, который произошел в Одессе, когда на женщину-депутата было совершено нападение, – это еще одно свидетельство того, что власть заигралась с радикалами. Никакой реакции властных институтов по этому нападению нет", — сказал Бойко в ходе заседания согласительного совета парламентских фракций во вторник.

По его мнению, власть пытается отвлечь внимание общества от реальных проблем.

"Продолжаются попытки переименований площадей и улиц в отдельных городах, что создает дополнительное напряжение в обществе. Это отвлекает внимание людей и парламент от реальных проблем", — считает Бойко.