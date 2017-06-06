Мужчина из Сингапура не стал прерывать обед в кафе из-за питона

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В сингапурском жилом районе Букит Баток в кафе приползла змея, напугавшая посетителей заведения. Исключением стал пожилой мужчина, который невозмутимо продолжил обедать.

"Некоторые пытались фотографировать змею, другие пробовали не дать ей проползти к столикам, большинство просто сбежали. Но не этот мужик. Он сидел там, спокойно ел и поглядывал на змею", — пишет Mashable.

Видео, на котором запечатлен этот случай, опубликовал в Facebook пользователь по имени Джефф Сим. По его словам, "очень вероятно", что на место происшествие вскоре прибыла полиция.

В конце видео кто-то пытается прижать питона стулом, спровоцировав змею на нападение. Что произошло дальше, неизвестно.

В Букит Батоке змеи часто приползают туда, где есть люди. В марте на YouTube появилось видео, на котором запечатлен четырехметровый, по оценкам автора ролика, питон в канализационном стоке рядом с местной мойкой машин.