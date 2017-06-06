Лавров обвинил власти Литвы, строящие забор на границе с РФ, в русофобии

КАЛИНИНГРАД, 6 июн — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал русофобскими действия Литвы по строительству ограждения на границе с Калининградской областью.
"Отрадно, что, несмотря на русофобские действия руководства этих стран (Польши и Литвы — ред.), местные власти, соседствующие с Калининградской областью, видят прямой интерес своих жителей в том, чтобы продолжать общаться и не выстраивать стены, как это литовцы собираются делать, или не прерывать договор о Малом приграничном сообщении, как это сделало польское правительство и, к сожалению, вроде не собирается это решение отменять", — сказал Лавров.
С 4 июля 2016 года Польша приостановила действие соглашений о порядке МПП из-за проведения саммита Североатлантического альянса и Всемирного дня молодежи. РФ в ответ также приостановила действие режима. В начале августа Польша приняла решение пока не возобновлять режим приграничного передвижения с Калининградской областью.