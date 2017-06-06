Лавров обвинил власти Литвы, строящие забор на границе с РФ, в русофобии

КАЛИНИНГРАД, 6 июн — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал русофобскими действия Литвы по строительству ограждения на границе с Калининградской областью.

Служба охраны госграницы Литвы ранее сообщила, что в понедельник началось строительство защитного забора у границ с РФ с литовской стороны на участке протяженностью 44,6 километра.

"Отрадно, что, несмотря на русофобские действия руководства этих стран (Польши и Литвы — ред.), местные власти, соседствующие с Калининградской областью, видят прямой интерес своих жителей в том, чтобы продолжать общаться и не выстраивать стены, как это литовцы собираются делать, или не прерывать договор о Малом приграничном сообщении, как это сделало польское правительство и, к сожалению, вроде не собирается это решение отменять", — сказал Лавров.

Соглашение между правительствами РФ и Польши о порядке безвизового местного приграничного передвижения (МПП) вступило в силу в июле 2012 года. Под действие соглашения попадала вся Калининградская область и часть территорий Варминьско-Мазурского и Поморского воеводств Польши, равная площади Калининградской области. Получив карточку в консульском учреждении, жители региона и приграничных польских районов могли без визы пересекать границу.

С 4 июля 2016 года Польша приостановила действие соглашений о порядке МПП из-за проведения саммита Североатлантического альянса и Всемирного дня молодежи. РФ в ответ также приостановила действие режима. В начале августа Польша приняла решение пока не возобновлять режим приграничного передвижения с Калининградской областью.