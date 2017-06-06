Брат Ющенко заявил, что в Древней Греции разговаривали на украинском языке

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Брат бывшего президента Украины Виктора Ющенко, бывший народный депутат Верховной рады, называющий себя историком Петр Ющенко, заявил, что древнегреческие философы разговаривали на украинском языке.

В интервью телеканалу "Рада" он рассказал о существовании некой цивилизации, которая объединяла 70 народностей. Украина в нее входила, хотя и находилась на ее границе.

"Украина, которая стоит на границе, — да, Украина – это окраина, только окраина цивилизации", — пояснил он.

Древнегреческие философы, по его словам, тоже говорили на украинском языке, а Диоген якобы даже советовал использовать его в качестве государственного.

В апреле сам экс-президент Виктор Ющенко заявил, что Украина и Россия воевали 24 раза. До этого он утверждал, что писатель Федор Достоевский, композитор Петр Чайковский и художник Илья Репин – представители украинской национальной культуры.