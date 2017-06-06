Тимошенко заявила, что Порошенко зарабатывает на конфликте в Донбассе

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости. Конфликт в Донбассе продолжается, потому что президент Украины Петр Порошенко и его окружение зарабатывают на нем, таким образом они прикрывают "безумную коррупцию" в стране, заявила экс-премьер, лидер украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Ранее Тимошенко обвинила президента Украины в "сворачивании" в стране демократии и свободы слова.

"Война не заканчивается, потому что Порошенко и его окружение на этой войне зарабатывают. Причина того, что война идет, именно в этом. Причина, что война идет в том, что они прикрывают безумную коррупцию внутри Украины. Ненависть людей к действующей власти именно из-за войны", — сказал Тимошенко журналистам на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается среди прочего в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.