Стали известны новые подробности дела об атаке в Лондоне

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Один из совершивших атаку в Лондоне террористов, запечатленный ранее в документальном фильме про британских экстремистов, работал в столичном метро и имел доступ к тоннелю под зданием Парламента, сообщает газета Daily Mail.

По данным издания, 27-летний Хурам Шазад Батт работал на станциях метро Вестминстер и Canada Water. Газета также приводит фото Батта в униформе сотрудника метро, сделанное в мае 2016 года в ходе его испытательного срока. Позднее он был уволен за частые прогулы.

Как отмечается, в своем последнем сообщении в мессенджере WhatsApp он цитировал слова из Корана за три дня до атаки. В качестве фото для своего аккаунта он выбрал изображение со строками из священной книги мусульман. Десятого мая он обновил свой статус, также процитировав Коран: "За каждой тягостью наступает облегчение".

Ранее сообщалось, что Батт, известный среди друзей под именем "Эбз" (Abz), появился в подготовленном телеканалом Channel 4 фильме о поведении и мотивациях экстремистов в Британии. На кадрах видно, как он молится перед черным флагом, который ассоциируется с исламистскими группировками.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © 2017 Associated Press Ночной теракт в Лондоне: ситуация на улице и в баре, где прятались люди после ЧП

Вечером 3 июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии. Полиция нейтрализовала террористов за восемь минут с момента поступления вызова. В настоящее время по подозрению в причастности к теракту задержаны 12 человек, в том числе четыре женщины.