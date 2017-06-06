СМИ сообщили о взрыве в Кабуле

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Взрыв прогремел в столице Афганистана Кабуле, сообщений о жертвах не поступало, передает агентство TOLO News.

По данным агентства, в "зеленой" зоне Кабула на теннисный корт упала ракета.

Как передает агентство Khaama Press, в эти дни в Кабуле проходит крупный саммит — так называемый "кабульский процесс", суть которого, согласно ООН, заключается в постепенной передаче правительству Афганистана ответственности за положение дел в стране.

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Мощный взрыв прогремел в Кабуле утром 31 мая недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла ответственность за взрыв в афганской столице. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что в результате теракта погибли более 150 человек.

*Террористическая организация, запрещенная в России.