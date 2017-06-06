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В мире

В Раде хотят инициировать прекращение действия соглашений с Россией по ЧФ

Сюжет:
Ситуация на Украине. Июнь 2017 (49)
10:5206.06.2017
(обновлено: 10:53 06.06.2017)
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© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 6 июн — РИА Новости. Фракция "Радикальной партии" в Верховной раде Украины предложила президенту Петру Порошенко подать в парламент законопроект о денонсации так называемых "харьковских соглашений" о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ в Крыму после 2017 года, заявил во вторник глава фракции Олег Ляшко.

Корабли Черноморского флота РФ. Архивное фото
© Фотохост-агентство
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В апреле 2010 года Россия и Украина подписали в Харькове соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота РФ на Украине после 2017 года на 25 лет с возможностью последующего продления действия соглашения на пятилетние периоды при взаимном согласии сторон. В обмен Украина получила скидку при закупке российского газа на 100 долларов за тысячу кубометров.

"Поскольку Стокгольмский арбитраж признал газовые соглашения Тимошенко — Путина (экс-премьера, лидера партии "Батькивщина" и президента РФ — ред.) некоммерческими, неконкурентными, антиукраинскими, мы обращаемся к президенту Украины внести в парламент законопроект о денонсации "харьковских соглашений". Мы по "харьковским соглашениям" получили скидку на газ, если контракт сегодня отменен в значительной части — также должны быть денонсированы и "харьковские соглашения", — заявил Ляшко в ходе заседания согласительного совета парламентских фракций.

Празднование Дня ВМФ России в Севастополе
© РИА Новости / Константин Чалабов
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"Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку газа из РФ на Украину и на транзит газа через Украину от 2009 года. Арбитраж ранее вынес промежуточное решение в споре между "Газпромом" и "Нафтогазом" по контракту на поставки газа на Украину. Текст решения пока не был обнародован, однако украинская сторона уже заявила, что суд удовлетворил основные требования Киева.

Федеральный закон, по которому прекратили свое действие некоторые российско-украинские соглашения, касающиеся пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины, президент России Владимир Путин подписал 2 апреля 2014 года. В Киеве заявляли, что украино-российские соглашения об условиях пребывания Черноморского флота РФ в Крыму, в частности подписанные в Харькове, не прекратили свое действие.

Черноморский флот базируется в Крыму, который вошел в состав России.

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