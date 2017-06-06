В Раде хотят инициировать прекращение действия соглашений с Россией по ЧФ

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости. Фракция "Радикальной партии" в Верховной раде Украины предложила президенту Петру Порошенко подать в парламент законопроект о денонсации так называемых "харьковских соглашений" о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ в Крыму после 2017 года, заявил во вторник глава фракции Олег Ляшко.
"Поскольку Стокгольмский арбитраж признал газовые соглашения Тимошенко — Путина (экс-премьера, лидера партии "Батькивщина" и президента РФ — ред.) некоммерческими, неконкурентными, антиукраинскими, мы обращаемся к президенту Украины внести в парламент законопроект о денонсации "харьковских соглашений". Мы по "харьковским соглашениям" получили скидку на газ, если контракт сегодня отменен в значительной части — также должны быть денонсированы и "харьковские соглашения", — заявил Ляшко в ходе заседания согласительного совета парламентских фракций.
Федеральный закон, по которому прекратили свое действие некоторые российско-украинские соглашения, касающиеся пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины, президент России Владимир Путин подписал 2 апреля 2014 года. В Киеве заявляли, что украино-российские соглашения об условиях пребывания Черноморского флота РФ в Крыму, в частности подписанные в Харькове, не прекратили свое действие.
Черноморский флот базируется в Крыму, который вошел в состав России.