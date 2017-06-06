Как Россия тайно завербовала Македонию

Игорь Пшеничников, для РИА Новости
Спонсируемый американскими госфондами, Госдепом США и миллиардером Джорджем Соросом Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал статью, в которой утверждается: сотрудники российских спецслужб, дипломаты и представители других организаций пытались вмешиваться во внутренние дела Македонии, распространяя "информацию и дезинформацию в российских интересах".
Сравнительный анализ
Скандал сделан, строго говоря, по кальке, использованной еще в прошлом году.
Напомню, как началась кампания по обвинению России во вмешательстве в американские выборы. Практически сразу после победы Трампа в интернет "кем-то" было выложено так называемое "русское досье" на нового президента. До сих пор на его основе американские СМИ обличают Трампа в связях с Россией и Путиным, а Россию — во вмешательстве в американские выборы.
"Досье" на Трампа — это 16 никем не подписанных текстов. Над текстами — "шапка" "Конфиденциальный источник" и название "Разведывательный отчет". CNN утверждало, что документы этого "досье" написал "бывший агент британской разведки". И всё.
Что же как доказательства "русского вмешательства" в Македонии приводит OCCRP? Этот центр в качестве иллюстрации своей статьи публикует отрывки копий неких "документов", называя их (внезапно) отчетом сотрудника македонской контрразведки. Всё под копирку, как и с Трампом. И опять же — "ни адресов, ни явок, ни фамилий", ни даже формальных признаков принадлежности этих "документов" к македонским или каким-то другим спецслужбам. Единственное "свидетельство" — то, что текст написан на македонском языке. Ну или переведен на него.
Теперь о кураторах
Кто реально вмешивается в дела балканских стран?
В НАТО втянули Черногорию, еще ранее — Албанию. Кандидатами в НАТО назначили ту же Македонию с Боснией и Герцеговиной. США попустительствуют созданию в самопровозглашенном Косово (эту область Белград считает своей территорией) полноценной армии, которая могла бы противостоять Сербии.
Совсем недавно глава европейской дипломатии Федерика Могерини провела с шестью западнобалканскими странами встречу на тему их "европейского будущего". При этом представители Косово участвовали в этой встрече на равных со всеми. Косово тянут в ЕС отдельно от Сербии, усугубляя тем самым тлеющий конфликт между Белградом и Приштиной. Мы наблюдаем, как НАТО в связке с ЕС столбят за собой позиции на Балканах.
Что касается непосредственно Македонии, то Евросоюз, НАТО и США открыто заняли проалбанскую позицию в кризисе, который переживает Македония с момента проведения там в декабре прошлого года парламентских выборов.
В результате США вынудили Иванова отступить, хотя тот прямо говорил о внешнем вмешательстве в дела Македонии и том, что албанские партии управляются из Албании — страны — члена НАТО.
Коалиционное правительство с участием албанцев было создано. При этом из 17 министерских портфелей девять достались албанцам — в стране, где албанцы составляют лишь четверть населения. Возглавил это правительство поддерживаемый Вашингтоном и Брюсселем Зоран Заев. Первыми его поздравили США.
Назначат ли президента Македонии русским шпионом
Примечателен и такой факт. Публикация OCCRP появилась менее чем через две недели после визита Георге Иванова в Россию и его встречи 24 мая с Владимиром Путины, в ходе которой Россия и Македония заявили о позитивном развитии двусторонних отношений.
Глава российского МИД Сергей Лавров, выступая в марте в Военной академии Генштаба России, отметил, что Балканский регион "почему-то воспринимается как регион провокационной деятельности России, <…> и любые нормальные связи России с балканскими странами тут же становятся предметом тревожных озабоченностей, которые озвучивают политики. Что, мол, Россия лезет на Балканы".
Ответка из США в адрес России и Георге Иванова, как видим, не заставила себя долго ждать.