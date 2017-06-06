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Как Россия тайно завербовала Македонию

12:1606.06.2017
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© Fotolia / saiko3pВид на крепость Кале и город Скопье, МакедонияВид на крепость Кале и город Скопье, Македония
© Fotolia / saiko3p

Игорь Пшеничников, для РИА Новости

Спонсируемый американскими госфондами, Госдепом США и миллиардером Джорджем Соросом Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал статью, в которой утверждается: сотрудники российских спецслужб, дипломаты и представители других организаций пытались вмешиваться во внутренние дела Македонии, распространяя "информацию и дезинформацию в российских интересах".

Президент США Дональд Трамп прибывает на авиабазу Лэнгли в Хамптоне. 2 марта 2017 года
© AP Photo / Jason Hirschfeld
"Русское досье" Трампа: как фантазии становятся доказательством
Ранее Россия, как мы помним, "изменила" ход президентской кампании в США, посадив в Белый дом Дональда Трампа. "Русские агенты" попытались "устроить государственный переворот в Черногории" в день парламентских выборов прошлого года (16 октября), чтобы "воспрепятствовать вступлению страны в НАТО". Уже вброшена информация, что Кремль пытается повлиять на сентябрьские парламентские выборы в Германии. И вот теперь "рука Кремля" добралась и до Македонии.

Сравнительный анализ

Скандал сделан, строго говоря, по кальке, использованной еще в прошлом году.

Напомню, как началась кампания по обвинению России во вмешательстве в американские выборы. Практически сразу после победы Трампа в интернет "кем-то" было выложено так называемое "русское досье" на нового президента. До сих пор на его основе американские СМИ обличают Трампа в связях с Россией и Путиным, а Россию — во вмешательстве в американские выборы.

"Досье" на Трампа — это 16 никем не подписанных текстов. Над текстами — "шапка" "Конфиденциальный источник" и название "Разведывательный отчет". CNN утверждало, что документы этого "досье" написал "бывший агент британской разведки". И всё.

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома

Нашивка на форме американского военнослужащего батальона НАТО
© РИА Новости / Стрингер
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Три минуты. Это много или мало? НАТО хочет "урезать" общение с Трампом
Как сказал на недавнем питерском форуме президент Путин, "адреса, явки, фамилии — где это всё?". Изучение "досье" Трампа ведут и спецслужбы, и конгресс США. Уже долго ищут, но ничего до сих пор не нашли. Если бы было что-то убедительное — давно бы всё опубликовали, а импичмент Трампа, скорее всего, уже бы состоялся.

Что же как доказательства "русского вмешательства" в Македонии приводит OCCRP? Этот центр в качестве иллюстрации своей статьи публикует отрывки копий неких "документов", называя их (внезапно) отчетом сотрудника македонской контрразведки. Всё под копирку, как и с Трампом. И опять же — "ни адресов, ни явок, ни фамилий", ни даже формальных признаков принадлежности этих "документов" к македонским или каким-то другим спецслужбам. Единственное "свидетельство" — то, что текст написан на македонском языке. Ну или переведен на него.

Теперь о кураторах

Кто реально вмешивается в дела балканских стран?

Премьер-министр Черногории Душко Маркович и генсек НАТО Йенс Столтенберг
© Flickr / NATO
Мнение: принятие в НАТО Черногории – это для альянса "задел на будущее"
Забудем даже спровоцированную Западом череду кровопролитных войн на территории бывшей Югославии. Но с тех пор не заметно, чтобы интерес его к полуострову ослабевал.

В НАТО втянули Черногорию, еще ранее — Албанию. Кандидатами в НАТО назначили ту же Македонию с Боснией и Герцеговиной. США попустительствуют созданию в самопровозглашенном Косово (эту область Белград считает своей территорией) полноценной армии, которая могла бы противостоять Сербии.

Совсем недавно глава европейской дипломатии Федерика Могерини провела с шестью западнобалканскими странами встречу на тему их "европейского будущего". При этом представители Косово участвовали в этой встрече на равных со всеми. Косово тянут в ЕС отдельно от Сербии, усугубляя тем самым тлеющий конфликт между Белградом и Приштиной. Мы наблюдаем, как НАТО в связке с ЕС столбят за собой позиции на Балканах.

Что касается непосредственно Македонии, то Евросоюз, НАТО и США открыто заняли проалбанскую позицию в кризисе, который переживает Македония с момента проведения там в декабре прошлого года парламентских выборов.

© AFP 2017 / Virginia MayoВозле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AFP 2017 / Virginia Mayo
Возле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе

Протестующие в здании прламента Македонии в Скопье. 27 апреля 2017
© REUTERS / Ognen Teofilovski
Великая Албания начнется со смерти маленькой Македонии
ЕС и НАТО, напомним, подвергли президента Македонии Георге Иванова грубому давлению, требуя позволить оппозиции создать правительство "албанской платформы", то есть правительство наспех созданной после выборов коалиции оппозиционного македонского меньшинства и албанских партий. В разгар кризиса угрожающе прозвучало заявление президента самопровозглашенной Республики Косово Хашима Тачи о том, что "албанцы в Македонии должны взять ситуацию в свои руки".

В результате США вынудили Иванова отступить, хотя тот прямо говорил о внешнем вмешательстве в дела Македонии и том, что албанские партии управляются из Албании — страны — члена НАТО.

Коалиционное правительство с участием албанцев было создано. При этом из 17 министерских портфелей девять достались албанцам — в стране, где албанцы составляют лишь четверть населения. Возглавил это правительство поддерживаемый Вашингтоном и Брюсселем Зоран Заев. Первыми его поздравили США.

Назначат ли президента Македонии русским шпионом

Примечателен и такой факт. Публикация OCCRP появилась менее чем через две недели после визита Георге Иванова в Россию и его встречи 24 мая с Владимиром Путины, в ходе которой Россия и Македония заявили о позитивном развитии двусторонних отношений.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в центре македонской столицы Скопье. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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OCCRP обвинил Россию во вмешательстве в дела Македонии

Глава российского МИД Сергей Лавров, выступая в марте в Военной академии Генштаба России, отметил, что Балканский регион "почему-то воспринимается как регион провокационной деятельности России, <…> и любые нормальные связи России с балканскими странами тут же становятся предметом тревожных озабоченностей, которые озвучивают политики. Что, мол, Россия лезет на Балканы".

Ответка из США в адрес России и Георге Иванова, как видим, не заставила себя долго ждать.

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