На Ямайке показали, как нужно съезжать с водяной горки

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Пользователей Twitter поразило видео, снятое пользователем Морган Эвик на водяной горке на Ямайке.

В ролике, на который обратил внимание портал Mashable, запечатлен юноша, съезжающий по горке в бассейн. Однако вместо того, чтобы резко влететь в воду и забрызгать все вокруг, он буквально проскользил по ней до конца бассейна и сходу встал на ноги.

​Твитом Эвик поделились уже больше 55 тысяч пользователей. Многие написали в комментариях о том, насколько ошеломляющим стал для них этот видеоролик.

"Это я пытаюсь понять, как он это сделал".

me trying to comprehend how he did this.. pic.twitter.com/A4bRYVmQ70 — Mαlc. (@MFrizzle21) June 5, 2017

​Сама Эвик позже отметила, что теперь должна найти этого юношу и рассказать ему о том, что он — знаменитость в Twitter.