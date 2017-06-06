Число жертв теракта в Кабуле превысило 150 человек

Пострадавшие на месте взрыва в Кабуле, Афганистан. 31 мая 2017

Пострадавшие на месте взрыва в Кабуле, Афганистан. 31 мая 2017

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что число жертв теракта, который произошел в Кабуле на прошлой неделе, превысило 150 человек, сообщает агентство Рейтер.

Мощный взрыв прогремел в афганской столице утром 31 мая недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство" *. Ранее сообщалось о ста погибших и 600 пострадавших.

"Более 150 невинных сынов и дочерей погибли и более 300 раненых были доставлены в больницы с ожогами и ампутациями", — сказал Гани на встрече с дипломатами в Кабуле.

"Мы были не единственной целью, все дипломатическое сообщество было целью данной атаки", — добавил афганский лидер.

*Террористическая организация, запрещенная в России.