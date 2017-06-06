Число жертв теракта в Кабуле превысило 150 человек
09:1606.06.2017
(обновлено: 09:44 06.06.2017)
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что число жертв теракта, который произошел в Кабуле на прошлой неделе, превысило 150 человек, сообщает агентство Рейтер.
Мощный взрыв прогремел в афганской столице утром 31 мая недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство"
*. Ранее сообщалось о ста погибших и 600 пострадавших.
"Более 150 невинных сынов и дочерей погибли и более 300 раненых были доставлены в больницы с ожогами и ампутациями", — сказал Гани на встрече с дипломатами в Кабуле.
"Мы были не единственной целью, все дипломатическое сообщество было целью данной атаки", — добавил афганский лидер.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Мощный взрыв прогремел в афганской столице в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств.
По предварительным данным МВД Афганистана, бомба была заложена в автоцистерну для перевозки воды.
В результате взрыва погибли 90 человек, еще 380 получили ранения.
При теракте был ранен посол Ирана в Афганистане Момаммат Реда Бархами. Серьезные повреждения получило и здание иранского посольства.
В результате взрыва был нанесен ущерб также зданиям посольств Франции и Германии.
Посольство США в Кабуле призвало американских граждан воздержаться от передвижения по городу, а также отменило все запланированные на 31 мая встречи.
По имеющимся на данный момент данным, граждане России не пострадали при взрыве в афганской столице.
МИД России выступил с заявлением, в котором резко осудил произошедший террористический акт и призвал власти Афганистана предпринять меры для обеспечения безопасности как в столице, так и в других районах страны.
Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за этот взрыв.