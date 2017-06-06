Госдеп призвал КНР отпустить активистов, задержанных на заводе Иванки Трамп

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Госдеп США призвал КНР к немедленному освобождению троих активистов, которые вели расследование нарушений условий труда на китайской фабрике, производящей обувь для бренда дочери президента США Дональда Трампа Иванки, передает агентство Рейтер.

Ранее правозащитная организация China Labor Watch заявила, что один из мужчин, проводивших расследование, был задержан в КНР, еще двое пропали без вести.

"Мы обеспокоены сообщениями, что китайские власти задержали активиста по трудовым правам Хуа Хайфэна, а два других активиста, Су Хен (Su Heng) и Ли Чжао (Li Zhao), числятся пропавшими без вести и, предположительно, задержаны", — заявила представитель Госдепа Алисия Эдвардс (Alicia Edwards).

"Мы призываем Китай немедленно освободить их, в противном случае предоставить им справедливое судебное разбирательство, на которое они имеют право", — добавила Эдвардс.

Она также заявила, что активисты помогали американским компаниям понять условия системы поставок товаров в Китае, "которые могут быть крайне важны для выполнения их обязанностей и привлечения китайских производителей к ответственности по трудовому законодательству Китая".

Ранее сообщалось, что активист Хуа Хайфэн, который вел расследование нарушений условий труда на китайской фабрике, производящей обувь для бренда дочери президента США Дональда Трампа Иванки, был задержан в провинции Цзянси на юго-востоке Китая по подозрению в незаконном использовании подслушивающих устройств. Еще двое активистов пропали без вести.