В австралийском аэропорту эвакуировали самолет из-за угрозы взрыва

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Пассажиры выпрыгнули из самолета в аэропорту австралийского Олбери после того, как в туалете лайнера была обнаружена записка с ложной угрозой о бомбе, передает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.

"Ничего не было обнаружено, не было угрозы ни для кого, только записка", — приводит агентство слова представительницы полиции.

Самолет с 42 пассажирами на борту был эвакуирован, один мужчина был арестован.

СМИ цитируют очевидцев, которые слышали, как кто-то произнес: "Оставьте багаж. Выходите и бегите, бегите, бегите". По данным очевидцев, пассажиры выпрыгивали на взлетно-посадочную полосу.

Ранее сообщалось, что в мельбурнском районе Брайтон произошли взрыв и стрельба, после чего неизвестный захватил в заложники женщину. В холле здания был обнаружен застреленный мужчина. В ходе спецоперации заложница была освобождена, а захвативший ее мужчина застрелен. Полиция назвала произошедшее "террористическим инцидентом". Ответственность на себя взяла группировка "Исламское государство"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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