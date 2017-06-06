В ДНР заявили о шести погибших при обстреле пригорода Ясиноватой силовиками

ДОНЕЦК, 6 июн — РИА Новости. Шесть мирных жителей ранены при обстреле поселка Крутая Балка в пригороде Ясиноватой со стороны украинских силовиков в понедельник, сообщили в Минобороны ДНР.

Ранее в администрации Ясиноватой сообщили о ранении трех мирных жителей.

"В результате обстрела с позиций ВСУ населенного пункта Крутая Балка ранение получили шесть мирных жителей", — сказал журналистам представитель Минобороны ДНР.

Он уточнил, что обстрел продолжался с двух часов дня понедельника.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.