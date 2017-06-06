Ассанж поддержал информатора, арестованную за передачу СМИ секретных данных

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в своем микроблоге в Twitter поддержал арестованную по обвинению в передаче засекреченных документов в СМИ государственного подрядчика Риэлити Виннер.

"Необходимо поддержать подозреваемого информатора Агентства национальной безопасности США (АНБ) Риэлити Ли Виннер. Она молодая женщина, обвиненная в храброй попытке помочь нам знать", — заявил Ассанж на своей странице.

"Риэлити Ли Виннер – это не (экс-глава национальной разведки США Джеймс) Клэппер или (бывший директор ЦРУ Дэвид) Петреус с "элитным иммунитетом". Это молодая женщина, в тупике за разговоры с прессой", — добавил Ассанж.

"Неважно, почему она это сделала, неважно качество доклада. Действия неэлитных источников, распространяющих информацию, должны сильно поддерживаться", — отметил основатель WikiLeaks.