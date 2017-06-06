Авианосцы "Карл Винсон" и "Рональд Рейган" покинули Японское море

ТОКИО, 6 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Авианосцы США "Карл Винсон" и "Рональд Рейган" завершили трехдневные совместные учения и покинули Японское море, сообщила во вторник телекомпания NHK.

Авианосцы проводили совместные учения в Японском море после трех пусков баллистических ракет Северной Кореей за три недели. После завершения учений оба авианосца покинули Японское море. "Карл Винсон" направился к месту дислокации в Сан-Диего в Калифорнии. "Рональд Рейган" приписан к базе США в Йокосуке недалеко от Токио.

Вместо "Карла Винсона" патрулирование в западной части Тихого океана будет вести авианосец "Нимиц". В июле "Нимиц" направится в Индийский океан, где проведет совместные учения с вооруженными силами Индии и Японии, затем авианосец пойдет в Персидский залив, но, по данным министерства обороны Японии, в случае эскалации ситуации на Корейском полуострове, в любой момент сможет изменить маршрут.