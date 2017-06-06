В Японии за неделю с тепловым ударом госпитализировали более тысячи человек

ТОКИО, 6 июн — РИА Новости, Ксения Нака. В Японии за неделю, начиная с 29 мая, из-за жары госпитализированы 1086 человек, это в полтора раза больше, чем за предыдущие семь дней, сообщила во вторник служба пожарной охраны Японии, в ведении которой находится служба скорой помощи.

Среди тех, кто был госпитализирован из-за жары, превысившей 30 градусов почти во всех регионах страны, 17 пострадавшим потребуется продолжительное лечение в течение трех недель и более.

Около 50% всех пострадавших пожилые люди старше 65 лет.