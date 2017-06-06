Заключенный венесуэльский оппозиционер уже 50 дней находится в изоляции

КАРАКАС, 6 июн — РИА Новости. Защита венесуэльского оппозиционера Леопольдо Лопеса в понедельник передала в Министерство обороны Венесуэлы письмо с требованием разрешить адвокатам посещать в тюрьме своего клиента, который уже 50 дней находится в полной изоляции, заявил РИА Новости адвокат Лопеса Густаво Веласкес (Gustavo Velasquez).

"Мы находимся в Министерстве обороны, требуя, чтобы нам разрешили увидеть Леопольдо, но не получаем никакого ответа, обращаемся … чтобы официально заявить о нарушениях и всегда просим доступа к Лопесу", — заявил Веласкес.

Также защита Лопеса заявляет, что уже в течение 50 дней к Лопесу не пускают ни членов семьи, ни его адвокатов.

"Адвокатам уже 50 дней не дают встретиться с Леопольдо Лопесом, мы не знаем, чем вызвана эта изоляция, мы ни о чем не осведомлены, но предположительно, его ни за что не наказывали", — добавил Веласкес.

В сентябре 2015 года лидер движения "Народная воля" Лопес был приговорен почти к 14 годам тюрьмы за подстрекательства к нарушению общественного порядка и причинение ущерба собственности в ходе антиправительственных выступлений в феврале и марте 2014 года. За его освобождение высказывались президент США Дональд Трамп и премьер-министр Испании Мариано Рахой.

Общее число заключенных в Венесуэле, которых международные наблюдатели называют политическими, составляет 75 человек.