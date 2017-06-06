Qatar Airways приостановила рейсы в несколько стран

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Национальная авиакомпания Катара Qatar Airways приостанавливает все рейсы в Саудовскую Аравию, ОАЭ, Бахрейн и Египет до дальнейшего уведомления, сообщается в заявлении на сайте авиакомпании.

Сообщается, что рейсы в ОАЭ, Бахрейн и Египет будут приостановлены во вторник 6 июня.

"Всем покупателям, зарегистрированным на затронутые рейсы, будут предоставлены альтернативные варианты, включая возможность полного возврата денег на любой неиспользованный билет и бесплатную перерегистрацию на ближайшее направление сети Qatar Airways", — сообщается в заявлении.

Ранее сообщалось, что Qatar Airways приостанавливает все рейсы в Саудовскую Аравию до 23:59 5 июня (2:59 — время в Дохе 6 июня).

Ранее 5 июня Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ разорвали дипломатические отношения с Катаром и обвинили Доху в оказании поддержки террористических группировок и дестабилизации ситуации в регионе Ближнего Востока. В дальнейшем власти восточной части Ливии, Йемена и Мальдив также прервали дипломатические контакты с Кататом.