В США арестовали информатора, которая передала СМИ засекреченные документы

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Власти США арестовали государственного подрядчика по обвинению в передаче засекреченных документов в СМИ, сообщает Министерство юстиции США.
"Виннер распечатала и ненадлежащим образом удалила засекреченный доклад разведки, в котором содержалась засекреченная информация о национальной обороне от агентства разведывательного сообщества, а также незаконно оставила его у себя", — говорится в пресс-релизе минюста. В сообщении говорится, что Виннер была арестована в субботу.
Сообщается, что Виннер в мае отправила доклад по электронной почте новостному изданию. Название издания не уточняется, но, по данным источника телеканала NBC, речь идет о портале Intercept.
Спецслужбы США ранее обвиняли РФ в попытке повлиять на американские выборы, Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Некоторое время назад для расследования "связей Трампа с Россией", наличие которых опровергают и в Белом доме, и в Кремле, был назначен специальный прокурор. Еще два расследования ведут комитеты по разведке сената и палаты представителей США.