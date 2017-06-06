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В мире

В АНБ США заявили, что "российские" хакеры атаковали американские избиркомы

02:5906.06.2017
(обновлено: 03:00 06.06.2017)
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© Fotolia / Tomasz ZajdaХакер за компьютером. Архивное фотоХакер за компьютером. Архивное фото
© Fotolia / Tomasz Zajda

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В секретном докладе Агентства национальной безопасности США (АНБ) утверждается, что российская военная разведка якобы осуществила кибератаки на поставщиков программного обеспечения для выборов за несколько дней до голосования в США, сообщает портал Intercept, ссылаясь на полученную от некоего анонима копию документа. При этом подчеркивается, что результаты этих "атак", а также какое-либо влияние на избирательный процесс не установлены.

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В секретном докладе Агентства национальной безопасности США, анонимно предоставленном порталу, говорится о "вмешательстве России" в выборы в США. Доклад датируется 5 мая. В докладе утверждается, что кибератаку осуществило главное разведывательное управление Генштаба ВС РФ (ГРУ), но никакой подтверждающей это информации в публикации не приводится.

"Сотрудники ГРУ… осуществили операции по кибершпионажу в отношении названной компании США в августе 2016 года, очевидно, чтобы получить информацию о программном обеспечении, связанном с выборами… Хакеры, вероятно, использовали данные, полученные в ходе этой операции, чтобы … запустить фишинговую кампанию, связанную с регистрацией избирателей, направленную на местные государственные организации США", — приводит портал цитату из доклада.

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В публикации утверждается, что хакеры якобы имели своей целью выборы в США и в других странах, сосредотачиваясь на частях избирательной системы, прямо связанных с процессом регистрации избирателей, включая частного производителя устройств, специализирующихся на подтверждении списков избирателей.

В докладе не сообщается о влиянии вмешательства на итоги выборов и отмечается, что достижения хакеров точно не ясны. Однако в докладе допускается, что хакеры, вероятно, могли нарушить какие-либо элементы системы голосования.

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Как утверждается в докладе, план хакеров якобы заключался в том, чтобы выдать себя за разработчика электронного голосования. Утверждается, что далее хакеры старались обманным путем заставить сотрудников избирательных компаний открыть документы в Microsoft Word, в которых было заключено вредоносное программное обеспечение. После того, как сотрудники открывали этот файл, хакеры могли получить полный контроль над зараженным компьютером, сообщает портал.

В результате, по информации доклада, АНБ зарегистрировали семь вероятных жертв хакерской атаки. Сообщается, что, по крайней мере, один аккаунт сотрудника был взломан.

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АНБ отмечает, что результаты атаки остались неясными. "Неизвестно, насколько успешны были попытки взломать предполагаемых жертв путем вышеупомянутых фишинговых операций, и какие возможные данные могли быть получены хакерами", — отмечает АНБ.

Спецслужбы США ранее обвиняли РФ в попытке повлиять на американские выборы, Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Некоторое время назад для расследования "связей Трампа с Россией", наличие которых опровергают и в Белом доме, и в Кремле, был назначен специальный прокурор. Еще два расследования ведут комитеты по разведке сената и палаты представителей США.

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