В ОАЭ призвали Катар предложить "дорожную карту" с гарантией выполнения

ДУБАЙ, 6 июн — РИА Новости. Катар должен предложить "дорожную карту" с гарантией ее выполнения для восстановления отношений со странами Персидского залива, заявил государственный министр по иностранным делам ОАЭ Анвар Гаргаш.

"Необходимо вернуть доверие после нарушения договоренностей, необходима дорожная карта с гарантией", — написал в своем микроблоге в социальной сети государственный министр по иностранным делам ОАЭ Анвар Гаргаш, комментируя конфликт с Катаром и решение ОАЭ разорвать дипотношения с этой страной.

В понедельник ОАЭ вслед за Саудовской Аравией, Бахрейном и Египтом объявили о разрыве дипотношений с Катаром и прекращении всякого сообщения с этой страной.

"Мы в ОАЭ выбрали откровенность и прозрачность, выбрали стабильность вместо анархии, мы выбрали умеренность и развитие, мы выбрали доверие и ясность, мы выбрали Салмана (короля Саудовской Аравии — ред.) и Саудовскую Аравию", — отметил Гаргаш.

По его словам, решение "братьев" (соседних с Катаром стран — ред.) было принято после долгих лет увещеваний и терпения. Гаргаш указал, что суть конфликта с Катаром "не касается суверенитета и независимости в принятии решений, но заключается в отрицании политики, направленной во вред братьям, подрывающей безопасность и стабильность Персидского залива".