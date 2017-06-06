В ООН сообщили, что в Мосуле около 100 тысяч детей находятся в опасности

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Около 100 тысяч детей находятся чрезвычайно опасных условиях в подконтрольных террористической группировке "Исламское государство"* районах иракского Мосула, сообщает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

"По нашим оценкам, 100 тысяч девочек и мальчиков остаются в очень опасных условиях в старом городе и других районах западного Мосула", — сообщает ЮНИСЕФ. "ЮНИСЕФ призывает все стороны в западном Мосуле защищать детей, оберегать от причинения вреда", — сообщает Детский фонд ООН.

Иракские военные заявили на прошлой неделе, что начали штурм последних районов в западном Мосуле, подконтрольных террористам ИГ*. Операция по освобождению крупнейшего оплота ИГ* в Ираке Мосула продолжается с октября 2016 года при поддержке коалиции во главе с США. Военные сначала освободили восточную часть города, а в феврале перешли к операции в западной части.

* Террористическая организация, запрещенная в России.