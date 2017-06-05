В машине, протаранившей людей в Лондоне, нашли "коктейли Молотова"

ЛОНДОН, 5 июн – РИА Новости, Мария Табак. Бутылки с зажигательной смесью были обнаружены в микроавтобусе, использованном при теракте 3 июня в Лондоне, сообщил в понедельник вечером телеканал Sky News со ссылкой на собственные источники в полиции.

"В настоящее время Скотланд-Ярд изучает состав предполагаемого "коктейля Молотова", — сообщил телеканал.

За последние 2,5 месяца в Великобритании произошли три теракта.

Вечером в субботу, 3 июня, автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. Семь человек погибли.

Теракт в Манчестере произошел 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ, запрещенная в РФ и ряде других стран.

Теракт в Лондоне произошел 22 марта, погибли пять человек, десятки получили ранения. Террорист Халид Масуд направил машину на пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего у самого здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому. Террориста ликвидировал вооруженный охранник министра обороны Великобритании.