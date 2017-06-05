Сторонники Мадуро хотят проверить психику генпрокурора Венесуэлы

Плакат Мы - конституционный и суверенный народ во время встречи с президентом Венесуэлы Николя Мадуро. Венесуэла, 3 мая 2017

Плакат Мы - конституционный и суверенный народ во время встречи с президентом Венесуэлы Николя Мадуро. Венесуэла, 3 мая 2017

МЕХИКО, 5 июн – РИА Новости. Депутат от правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Педро Карреньо заявил в понедельник о намерении проверить генерального прокурора страны Луису Ортегу Диас на предмет возможного психического расстройства.

В последнее время Ортега Диас зачастую выступает против инициатив, исходящих от властей Венесуэлы. Так, она весьма критично высказалась относительно созыва учредительного собрания по инициативе президента Николаса Мадуро. По ее словам, для решения кризиса, который переживает страна, не обязательно проводить трансформацию государства, в том числе менять конституцию.

"Мы обратимся в Верховный суд и попросим сформировать медицинскую комиссию из экспертов и психиатров, чтобы обследовать эту госпожу и предвидеть с учетом ее поведения с систематической, повторяющейся патологией, что она приведет страну к огромному урону", — заявил Карреньо в эфире государственного телевидения.

По словам депутата, речь может идти о невменяемости генерального прокурора.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным министра связи и информации Эрнесто Вильегаса, число погибших в протестах достигло 80 человек. Ранее называлась цифра в 65 погибших.