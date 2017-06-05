WikiLeaks: США знали, что Катар и Саудовская Аравия оказывали поддержку ИГ*

ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости. США знали, что Катар и Саудовская Аравия оказывали финансовую и материально-техническую поддержку террористам "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ), следует из опубликованных сайтом WikiLeaks писем экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.

Темой письма, которое Клинтон отправила Джону Подесте в августе 2014 года, значится "источники, включая западные разведданные, разведданные США и источники в регионе".

Клинтон в данном письме описывала ситуацию в Ираке и Сирии и борьбу с ИГ. В одном из пунктов отмечается, что "вооруженные надлежащим оборудованием и, работая с советниками США, (курдские вооруженные отряды) пешмерга могут атаковать ИГИЛ посредством скоординированного нападения, поддерживаемым с воздуха".

"В то же время мы должны вернуться к планам предоставления "Свободной сирийской армии" (ССА) или некоторым группам умеренных сил снаряжения, которое позволит им справиться с ослабленным ИГИЛ и активизировать операции против сирийского режима", — следует из письма Клинтон.

Экс-госсекретарь написала, что "несмотря на то, что эта военная/полувоенная операция продвигается вперед, нам необходимо использовать наши дипломатические и более традиционные разведывательные активы, чтобы оказать давление на правительства Катара и Саудовской Аравии, которые оказывают подпольную финансовую и материально-техническую поддержку ИГИЛ и другим радикальным суннитским группировкам в регионе".

В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара огорчена решением ряда арабских стран о разрыве дипотношений с Катаром и призывает к продолжению диалога между ними.

* Террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации