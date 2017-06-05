Госдеп одобрил контракт с Саудовской Аравией на $750 млн

ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости. Госдеп США предварительно одобрил контракт с Саудовской Аравией стоимостью 750 миллионов долларов для военной подготовки военно-воздушных сил и других сил страны, говорится в заявлении Агентства сотрудничества в области безопасности и обороны (DSCA).

"Правительство Саудовской Аравии обратилось с просьбой возможной продажи по длительному комплексному договору для программы подготовки в Саудовской Аравии и за ее пределами, которая включает в себя, но не ограничивается летной подготовкой, обучением технического персонала, обучением военных специалистов, специальной подготовкой, мобильными учебными группами и обучением английскому языку", — говорится в заявлении.

"Ожидаемая стоимость программы – 750 миллионов долларов", — также сообщается в заявлении.

Также в заявлении сообщается, что Госдеп одобрил продажу радиолокационных систем Саудовской Аравии на 662 миллиона долларов.