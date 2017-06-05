В Боливии объявлен конкурс эссе к 100-летию Октябрьской революции в России

МЕХИКО, 5 июн — РИА Новости. Власти Боливии объявили конкурс эссе к 100-летию Октябрьской революции в России и намерены провести международную встречу по этой тематике 6-8 ноября в Ла-Пасе, сообщил в понедельник на пресс-конференции вице-президент южноамериканской страны Альваро Гарсия Линера.

В пресс-конференции принял также участие посол России в Боливии Алексей Сазонов и представители университета Сан-Андреса и государственного университета в Эль-Альто.

"Сейчас мы хотим объявить в присутствии университетских властей и посла, что запускаем конкурс эссе на тему советской революции 1917 года", — приводит агентство ABI заявление Гарсии Линеры.

По его словам, вся необходимая информация и реквизиты для участия в этом конкурсе опубликованы на странице администрации вице-президента в интернете.

Итоги конкурса будут подведены специальной академической комиссией, состоящей из историков боливийских вузов. Победителю конкурса в качестве приза будет предоставлена бесплатная недельная поездка в Россию для участия в семинарах на тему российской революции.