"Антироссийская истерия": МИД пообещал ответить Черногории

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. МИД России прокомментировал очередные обвинения в адрес Москвы по поводу "вмешательства" во внутренние дела Черногории. В ведомстве выразили сожаление в связи с "продолжающейся антироссийской истерией".

В преддверие официальной церемонии вступления балканской страны в НАТО, в российской столице напомнили, что оставляют за собой право на адекватный ответ.

"Продолжающаяся в Черногории антироссийская истерия вызывает у нас лишь сожаление. В свете враждебной линии черногорских властей российская сторона оставляет за собой право принимать ответные меры на основе взаимности. В политике, как и в физике, всякое действие порождает противодействие", — говорится в сегодняшнем комментарии МИД.

В российском министерстве подчеркнули, что ответственность за сложившуюся ситуацию "целиком лежит на черногорской стороне" и напомнили, что после того, как Подгорица присоединилась к антироссийским санкциями в марте 2014 года, Россия предприняла симметричные шаги.

НАТО продолжает расширяться

На официальной церемонии вступления в Организацию Североатлантического договора 5 июня в Вашингтоне присутствовали премьер Черногории Душко Маркович и глава МИД Серджан Дарманович. Министр иностранных дел вручил заместителю госсекретаря Томасу Шеннону документ о присоединении страны к альянсу. С этого момента страна считается членом блока.

Через два дня, 7 июня, флаги Черногории будут подняты в штаб-квартирах НАТО в Брюсселе, Верховного командования объединенными вооруженными силами НАТО в Европе в бельгийском Монсе и Стратегического командования НАТО по трансформации в Норфолке (штат Вирджиния) в США.

"Вступление Черногории служит свидетельством того, что двери НАТО остаются открытыми для тех стран, которые хотят проводить реформы, необходимые для того, чтобы соответствовать высоким стандартам альянса, и готовы принимать все связанные с членством риски, обязательства и выгоды", — сказал Шеннон.

По словам генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, который присутствовал на церемонии, присоединение Черногории к НАТО "хорошо для нее самой" и для стабильности на Западных Балканах.

Премьер-министр Черногории Душко Маркович назвал вступление в альянс "историческим событием для страны и нации". "Членство в НАТО означает постоянную стабильность для нас", — заявил он.

Черногория стала 29 членом блока. Как пишут западные СМИ, после ее присоединения, альянс завершит установление контроля над побережьем Адриатического моря. Другие страны этого региона — Италия, Словения, Хорватия и Албания — уже входят в НАТО.

Путь в НАТО

Решение пригласить Черногорию в НАТО страны-участницы приняли в декабре 2015 года. После этого все они, а также страна-кандидат, должны были ратифицировать протокол о вступлении. На майском саммите в Брюсселе черногорский премьер впервые присутствовал в качестве наблюдателя.

Процедура ратификации протокола о вступлении Черногории в НАТО внутри страны вызвала серьезный скандал. Решение принимала Скупщина (местный парламент). Оппозиция во главе с движением "Демократический фронт" требовала всенародного референдума по этому вопросу. Оппозиционные депутаты не участвовали в голосовании и не признали его результатов.

Несогласные устроили акцию протеста. Противники присоединения к альянсу сожгли флаг НАТО и пообещали добиться досрочных выборов в Скупщину, прийти к власти и отменить это решение.

"Российское вмешательство"

Процесс вступления в НАТО проходил на фоне обострения отношений Подгорицы с Москвой, которая традиционно выступает против расширения альянса.

Шестнадцатого октября 2016 года, в день президентских выборов в Черногории, власти страны заявили о задержании 20 граждан Сербии по подозрению в подготовке теракта и путча. В декабре в международный розыск по линии Интерпола объявили россиян Эдуарда Широкова и Владимира Попова, а также граждан Сербии Предрага Богичевича, Милоша Йовановича и Неманю Ристича.

Правоохранительные органы республики рапортовали, что в попытке переворота замешаны некоторые "российские государственные органы".

Специальный прокурор Черногории Миливое Катнич заявлял, что некоторые "российские государственные органы" оказались замешаны в попытке переворота во время выборов в стране, чтобы предотвратить вступление Черногории в НАТО. По его словам, такие выводы основаны на показаниях фигурантов дела.

Глава МИД Черногории Серджан Дарманович говорил, что Россия якобы "сильно вмешалась во внутренние дела" страны и пыталась препятствовать намерению властей республики вступить в НАТО.

Дарминович подчеркивал, что Россия "не является нашим главным экономическим партнером", и хотя в страну приезжает много российских туристов, "российские инвестиции в нашу экономику показали себя неэффективными".

Российский МИД назвал "транслируемую официальной Подгорицей историю о "государственном перевороте" и якобы участии Москвы в этой афере наглядным примером дезинформации, преследующим цель очернить Россию, настроить черногорских граждан против братского русского народа, прикрыть антидемократические методы Подгорицы по втягиванию страны в НАТО в обход мнения граждан".

Во внешнеполитическом ведомстве призвали россиян, среди которых популярен отдых в Черногории, "дважды подумать", прежде чем ехать в эту страну.