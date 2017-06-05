СМИ: интервью с ведущей NBC стало для Путина "детской игрой"

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин легко "переиграл" интервьюировавшую его ведущую телеканала NBC News Мегин Келли, которая считается одним из асов американской журналистики, пишет газета Los Angeles Times.

Год назад Келли, работавшая на канале Fox News, брала интервью у Дональда Трампа, и кандидат на пост президента США критиковал телеведущую за жесткие и неудобные вопросы. Издание напоминает, что журналистка после этого перешла на телеканал NBC News с гораздо большим охватом аудитории и зарплатой от 15 до 20 миллионов долларов в год.

Часовое еженедельное шоу "Воскресный вечер с Мегин Келли", с которым журналистка дебютировала на телеканале, обещало "жесткий разговор" между ведущей и российским лидером. Однако, как отмечает издание, вопросы Келли оказались для президента РФ "детской игрой".

По мнению газеты, Келли очень неудачно выбрала для своего дебютного шоу интервью с Путиным, который является одним из самых "матерых мастеров" этого жанра в мире.

Газета резюмирует, что в итоге, широко разрекламированный разговор с президентом продлился менее 10 минут часового шоу, остальное время которого заняли репортажи о теневых фармацевтических компаниях и вымирающих слонах.

Келли 46 лет, она известный журналист и телеведущая. Одна из причин такой известности — неоднократная критика со стороны американского президента Трампа. После одного из туров предвыборных дебатов он отрицательно высказывался о ведущей за неудобные вопросы. Политик обвинял Келли в предвзятости и прямо говорил, что она ему не нравится. Позже он отказался от дебатов на Fox из-за того, что вести их вновь должна была Келли.

В 2014 году Келли была включена журналом Time в сотню самых влиятельных людей, в том списке были среди прочих Владимир Путин и тогдашний президент США Барак Обама.