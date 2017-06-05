Белый дом: Трамп не ищет повода для ссоры с мэром Лондона

ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не ищет повода для ссоры с мэром Лондона Садиком Ханом, заявил представитель Белого дома Сара Сандерс.

Ранее Трамп раскритиковал слова мэра британской столицы Садика Хана о теракте в Лондоне в ночь на воскресенье, унесшем жизни семи человек. Мэр Лондона заявил, что власти не будут повышать уровень террористической угрозы после атаки на Лондонском мосту, он останется "серьезным", на улицах продолжат дежурить усиленные наряды полиции.

"Я не считаю, что президент ищет повода для ссоры с мэром Лондона", — заявила представитель Белого дома.

Отвечая на вопрос корреспондента, связаны ли нападки Трампа с тем, что мэр Лондона — мусульманин, она сказала: "Точно нет. И предполагать подобное — нелепо".

"Трамп ясно дал понять, что мы абсолютно солидарны с Великобританией, защищая наши отношения и наше партнерство. И мы привержены делать все, что мы можем, чтобы помочь им в этом процессе (расследования террористических актов), и мы осуждаем любые акты, схожие с этим", — сказала Сандерс.

В субботу вечером автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые — в тяжелом состоянии.