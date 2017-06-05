Озеров: Россия проведет ревизию программ по сотрудничеству с Черногорией

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. РФ проведет ревизию программ по сотрудничеству с Черногорией, в первую очередь, в сфере ВТС, после вступления этой страны в НАТО, не исключено, что ряд из них будет пересмотрен и от них откажутся, заявил в понедельник РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

В понедельник глава МИД Черногории Серджан Дарманович передал на церемонии в госдепе США документ о присоединении страны к НАТО заместителю госсекретаря США Томасу Шеннону. С этого момента Черногория официально стала 29-м членом Североатлантического альянса.

"Будут ли какие-то из программ отменены или пересмотрены, покажет ревизия. В любом случае, соглашения с Черногорией подлежат ревизии после ее вступления в НАТО", — заявил Озеров РИА Новости.

По его словам, членство Черногории в альянсе не означает автоматического расторжения соглашений с ней. В качестве примера он привёл переговоры о российско-турецком военно-техническом сотрудничестве.

"Но в доктрине национальной безопасности России, утверждённой президентом, НАТО называется одной из основных угроз национальной безопасности, с этой точки зрения будут рассматриваться соглашения с Черногорией", — сказал сенатор.