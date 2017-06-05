Трамп не намерен мешать бывшему главе ФБР давать показания в конгрессе

Директор ФБР Джеймс Коми во время слушаний в сенате США. Архивное фото

Директор ФБР Джеймс Коми во время слушаний в сенате США. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп не намерен пользоваться своими полномочиями, чтобы помешать уволенному директору ФБР Джеймсу Коми выступать с показаниями в конгрессе, сообщила журналистам представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Президент Трамп не будет пользоваться своими прерогативами относительно запланированных показаний директора Коми", — сказала Сандерс. Коми должен выступить в комитете конгресса 8 июня.

Президент США имеет право отказывать действующим и бывшим чиновникам в праве являться в конгресс для дачи показаний.

Министерство юстиции США назначило экс-главу ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором по расследованию так называемого "вмешательства РФ" в президентские выборы в США в 2016 году.

Спецслужбы США ранее обвиняли РФ в попытке повлиять на выборы, Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Экс-директор ФБР Джеймс Коми, которого уволил Трамп, ранее обвинил президента через СМИ в том, что тот призывал его прекратить расследование в адрес экс-советника по национальной безопасности Майкла Флинна. Оппозиция в лице демократов потребовала привлечь Трампа к ответственности за воспрепятствование правосудию.

Спикер Райан является однопартийцем Трампа, но не обязан ему отчетом, и отношения Трампа и Райана в прошлом были натянутыми.