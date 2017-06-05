Савченко заявила, что украинские политики ведут себя в Европе как нищие

ВАРШАВА, 5 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, ранее осужденная в РФ по делу об убийстве российских журналистов в Донбассе и помилованная указом президента России, считает, что украинские политики не пользуются поддержкой жителей страны, а в Европе ведут себя как нищие.

"Внешняя политика не должна иметь для Украины решающее значение. К сожалению, наши политики рассчитывают, что всю жизнь нас будет кормить Европа. Но если политики не будут иметь поддержки внутри страны, не будут с ними считаться также за рубежом", — заявила Савченко в интервью польской газете Rzeczpospolita.

В связи с этим она привела в пример президента России Владимира Путина. "Путин не является любимым в мире… Но имеет поддержку в России. С ним считается весь мир", — сказала украинский депутат.

"Наши политики выглядят как нищие в Европе, и это очень унизительно для моего народа", — подчеркнула она.

При этом Савченко вновь опровергла обвинения в том, что является "агентом Кремля", добавив, что опасается за свою жизнь. "У нас, к сожалению, очень много подлых политиков, и их высказывания также являются отвратительными. Это популисты, люди со сгнившей душой, продажные. Обвинения, что я агент Кремля, — чушь", — заявила она.

"Система борется со мной всеми возможными методами. Речь идет не только о направленной против меня пропаганде, но не исключаю даже физического уничтожения", — сказала Савченко, подчеркнув, что у нее нет секретов перед своим народом. Она отметила, что предлагала пройти проверку на детекторе лжи. "Сотрудники СБУ (Службы безопасности Украины) описали меня следующим образом: тип личности не подходит для вербовки", — заключила депутат.