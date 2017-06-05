Стрельбу в Орландо устроил бывший военный

ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Стрельбу в Орландо устроил бывший военнослужащий ВС США, сообщил в понедельник шериф округа Орандж Джерри Демингс.

"Имя подозреваемого — Джон Роберт Ньюман-младший, 1972 года. Он был ветераном Сухопутных сил ВС США", — сообщил шериф на пресс-конференции, которую в прямом эфире транслирует на своем сайте телеканал АВС.

Демингс обнародовал также имена трех из пяти погибших. Это белые американцы в возрасте от 34 до 70 лет. По его словам, идентификация двух других погибших продолжается.

Как отметил Демингс, властям известно, что "по крайней мере один из погибших имел негативные отношения с нападавшим".

В понедельник утром в результате стрельбы в офисе компании Flamma погибли пять человек. Нападавший застрелился.