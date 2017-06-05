Полиция перекрыла улицу в центре Лондона из-за подозрительного предмета

Полицейский кордон на южной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня

Полицейский кордон на южной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Полиция Лондона, где в субботу произошел теракт, перекрыла улицу в центральной части британской столицы из-за подозрительного предмета.

"Сейчас мы изучаем бесхозный объект на улице Babmaes. Улица Jermyn на настоящее время закрыта", — говорится в заявлении лондонской полиции, размешенном на официальном аккаунте в Twitter.

Вечером 3 июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии. Полиция нейтрализовала террористов за восемь минут с момента поступления вызова. В настоящее время по подозрению в причастности к теракту задержаны 12 человек, в том числе четыре женщины.