В Лондоне двое французов числятся пропавшими без вести после терактов

Полицейский кордон на северной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня. Архивное фото

Полицейский кордон на северной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня. Архивное фото

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что двое граждан страны считаются пропавшими без вести после теракта в Лондоне в субботу вечером, сообщает агентство Рейтер.

Ранее министр заявлял, что пропавшим без вести числится один француз.

В понедельник глава МИД Франции заявил, что в результате теракта погиб один француз, восемь получили ранения, четверо из них остаются в критическом состоянии.

"Что касается пострадавших среди французов, на настоящее время насчитывается один погибший, два человека, пропавших без вести, и восемь раненых, включая четырех в тяжелом состоянии", — сказал министр, выступая в посольстве Франции в Лондоне.

Вечером 3 июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии. Полиция нейтрализовала террористов за восемь минут с момента поступления вызова. В настоящее время по подозрению в причастности к теракту задержаны 12 человек, в том числе четыре женщины.