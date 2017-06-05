Катарский кризис не отразится на инвестициях Дохи в Россию, считает Наумкин

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Нынешний кризис в отношениях ряда арабских стран и Катара не отразится на инвестициях Дохи в Россию, считает президент Института востоковедения РАН, профессор Виталий Наумкин.

В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром.

Наумкин напомнил, что в данный момент сотрудничество Москвы и Дохи развивается по линии Фонда прямых инвестиций (РФПИ), а суверенный фонд Катара (QIA) участвовал в сделке по приватизации "Роснефти".

"Это инвестор для России, куда он денется. Наоборот, они (теперь) будут заинтересованы в России больше, и нужно этим воспользоваться… У нас абсолютно правильная позиция: милые ссорятся и нам туда не надо вмешиваться", — сказал Наумкин в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы диверсифицируем наши связи и работаем с игроками, которые между собой находятся в контрадикции: например ОАЭ и Катар давно ссорятся и занимают противоположные позиции в Ливии, в Сирии у них все не так гладко идет", — напомнил эксперт.