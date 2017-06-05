Премьер-министр Черногории прокомментировал вступление страны в НАТО

ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости. Членство в НАТО означает для Черногории постоянную стабильность, заявил на официальной церемонии присоединения страны к альянсу премьер-министр Черногории Душко Маркович.

"Сегодня мы также формально становимся частью наиболее могущественного и успешного альянса в истории, который принимает решения по самым важным вопросам сегодня в мире. Членство в НАТО означает постоянную стабильность для нас", — сказал он.

Маркович отметил, что "это историческое событие для страны и нации".

В понедельник глава МИД Черногории Серджан Дарманович передал на церемонии в госдепе США документ о присоединении страны к НАТО заместителю госсекретаря США Томасу Шеннону. С этого момента Черногория официально стала 29-м членом Североатлантического альянса.

Согласно Североатлантическому (Вашингтонскому) договору, присоединение к альянсу происходит с передачей страной на хранение правительству Соединенных Штатов Америки документа о ее присоединении к этому договору.

Два дня спустя, 7 июня, флаги Черногории будут подняты в штаб-квартирах НАТО в Брюсселе, Верховного командования объединенными вооруженными силами НАТО в Европе в бельгийском городе Монс и Стратегического командования НАТО по трансформации в Норфолке (штат Вирджиния) в США.