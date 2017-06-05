Наумкин прокомментировал конфликт между Катаром и странами региона

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Страны Персидского залива и Катар смогут преодолеть нынешний конфликт, ситуация не дойдет до фазы военного конфликта, считает президент Института востоковедения РАН, профессор Виталий Наумкин.

"Нет, я абсолютно не вижу таких рисков, я не скажу, что есть повод для войны… Предыдущие ссоры заканчивались примирением. Я думаю, на этот раз они все-таки договорятся… Будут договариваться о некоей общей позиции по Ирану, чтобы Катар ее не подрывал", — заявил Наумкин в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, большое значение имеет в том числе нахождение на территории эмирата американской военной базы, которая "по сути обеспечивает защиту Катара".

"Хотя есть такая версия у многих арабских партнеров, они вообще любят теории заговора, что есть некий американский заговор о том, чтобы свернуть нынешнего эмира (Катара) и привести к власти другую ветвь семьи", — добавил эксперт.

В понедельник Египет, Саудовская, Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром.