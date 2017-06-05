В ООН заявили, что внимательно следят за развитием ситуации с Катаром

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. ООН внимательно следит за ситуацией с Катаром, с которым некоторые страны Ближнего Востока в понедельник разорвали дипломатические отношения, заявил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Мы в курсе ситуации, мы внимательно следим за ней, у меня нет пока информации для обнародования о (взаимодействии) генсека и местных лидеров. На настоящий момент мы не даем других комментариев, мы продолжим внимательно следить за ситуацией", — сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос о действиях генсека в связи с ситуацией и возможных контактах генсека с местными лидерами.

В понедельник Египет, Саудовская, Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром.