Железняк назвал вступление Черногории в НАТО "добровольной капитуляцией"

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Вступление Черногории в НАТО выглядит добровольной капитуляцией Подгорицы перед теми, "кто в 1999 году ее и бомбил", заявил член комитета ГД по международным делам Сергей Железняк.

В понедельник Черногория официально стала членом НАТО.

"Размещение флага Черногории в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, к сожалению, выглядит добровольной капитуляцией официальной Подгорицы перед теми, кто в 1999 году бомбил Черногорию и убивал граждан страны", — цитирует Железняка пресс-служба.

По его словам, втянув Черногорию в НАТО против воли большинства своих граждан, власти страны "окончательно расписались в утрате самостоятельности во внешней политике".

Железняк также отмечает, что главной задачей НАТО остается расширение своего присутствия в Европе и наращивание вооружений.

"Свои действия руководство Альянса объясняет необходимостью сдерживания выдуманной угрозы со стороны нашей страны. Эта провокация является циничной попыткой ввести в заблуждение мировую общественность", — добавил депутат.